10:07, 21 мая 2026Россия

В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о плане ударов по России

Ивлев назвал отчетом перед Западом заявление Зеленского о плане ударов по РФ
Майя Назарова

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал отчетом перед Западом заявление президента Украины Владимира Зеленского о плане ударов по Российской Федерации. Его реакцию приводит РИА Новости.

До этого лидер Украины объявил, что подготовлен план ударов по России на июнь. В Кремле в ответ на это указали, что подобная тактика не будет способствовать выходу на мирное урегулирование конфликта.

Парламентарий отметил, что западные страны усилили снабжение дронами украинской стороны. Слова Зеленского Ивлев воспринял как запрос на поставку нового вооружения.

Этими воинственными планами Зеленский хочет продемонстрировать своим покровителям в Европе сохранение «боевого потенциала» Вооруженных сил Украины, уверен депутат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что реакцию России на дроны из стран Прибалтики формулируют военные.

