Наука и техника
11:01, 21 мая 2026

Российские атомные подлодки вышли в море

Иван Потапов
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские атомные подводные лодки вышли в море на учения стратегических ядерных сил (СЯС). Об этом со ссылкой на Минобороны (МО) России сообщает РИА Новости.

«Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами вышли в районы морских полигонов для несения боевой службы», — говорится в заявлении российского военного ведомства.

Ранее МО России сообщило, что в рамках российских ядерных учений в Белоруссии обеспечили доставку ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района.

Как заметил военный эксперт Дмитрий Корнев, Вооруженные силы России впервые в своей истории проводят учения СЯС — «подготовку к Судному дню» — в то время, когда президент страны Владимир Путин находится не в Москве.

