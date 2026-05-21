Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:12, 21 мая 2026Россия

Стало известно о судьбе пропавшей в России во время прогулки трехлетней девочки

Пропавшую во время прогулки в Тульской области трехлетнюю девочку нашли живой
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал «Следком»

Трехлетнюю девочку, пропавшую во время прогулки в поселке Дубна в Тульской области, нашли живой. Такую информацию о судьбе ребенка получило агентство РИА Новости от главы администрации района Кирилла Гузова.

Как стало известно, в настоящее время проводится эвакуация ребенка. Девочку удалось обнаружить в лесу, уточнил собеседник агентства.

Других подробностей он не привел.

Пропавшую девочку искали двое суток. Подчеркивалось, что ребенок гулял с беговелом возле дома. Когда мать девочки отвлеклась, она исчезла. Позже участники поисков обнаружили беговел в низине лесной реки Дубны в нескольких километрах от дома семьи.

Еще раньше сообщалось, что из детсада в подмосковном Чехове пропали два пятилетних мальчика. Во время обеденной прогулки они вышли на веранду, пролезли под оградой между трубами и сбежали. К поискам подключили сотрудников полиции и волонтеров. Мальчиков нашли живыми.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе описали зону ядерного поражения «Искандера-К» в Европе

    Захарова уличила Киев в радости от охоты на граждан и соцобъекты России

    Отец известной актрисы попал в реанимацию

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне СВО

    В РФС раскрыли данные о продаже билетов на Суперфинал Кубка России по футболу

    В России анонсировали появление нового внедорожника Toyota

    Обнаружен неожиданный фактор риска инсульта

    В Индии сделали заявление о перспективах возобновления конфликта с Пакистаном

    В Латвию снова залетел беспилотник

    Россиянин получил срок за методы воспитания сыновей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok