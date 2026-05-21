Стало известно о судьбе пропавшей в России во время прогулки трехлетней девочки

Трехлетнюю девочку, пропавшую во время прогулки в поселке Дубна в Тульской области, нашли живой. Такую информацию о судьбе ребенка получило агентство РИА Новости от главы администрации района Кирилла Гузова.

Как стало известно, в настоящее время проводится эвакуация ребенка. Девочку удалось обнаружить в лесу, уточнил собеседник агентства.

Других подробностей он не привел.

Пропавшую девочку искали двое суток. Подчеркивалось, что ребенок гулял с беговелом возле дома. Когда мать девочки отвлеклась, она исчезла. Позже участники поисков обнаружили беговел в низине лесной реки Дубны в нескольких километрах от дома семьи.

Еще раньше сообщалось, что из детсада в подмосковном Чехове пропали два пятилетних мальчика. Во время обеденной прогулки они вышли на веранду, пролезли под оградой между трубами и сбежали. К поискам подключили сотрудников полиции и волонтеров. Мальчиков нашли живыми.