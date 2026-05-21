13:13, 21 мая 2026

Появились кадры сгоревшего после жесткой посадки самолета в российском регионе

Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры с места жесткой аварийной посадки самолета Ан-2, который сгорел после приземления в лесу Якутии. Видео публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, что большая часть воздушного судна полностью сгорела. Рядом с деревьями лежат части самолета — после удара не сгорел только его корпус.

Об аварийной посадки Ан-2 в якутском лесу стало известно утром 19 мая. Воздушное судно вылетело из населенного пункта Теплый Ключ для патрулирования пожароопасной обстановки, но позже связь с экипажем была потеряна. Выяснилось, что примерно в четырех километрах от места вылета у самолета отказал двигатель. В результате посадки пострадали три человека.

После жесткой посадки пилот Ан-2 указал, что буквально через пять минут полета у самолета начало падать давление масла параллельно с ростом его температуры. Вернуться к месту взлета экипаж не успел из-за остановки двигателя. Летчик предположил, что к пожару привело пробитие бака. Следственный комитет России заявил, что причиной происшествия могла стать техническая неисправность или нарушение правил пилотирования.

