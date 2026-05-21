Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:01, 21 мая 2026Ценности

Перечислены самые модные вещи у зумеров

Who What Wear: Платье миди с кружевной отделкой стало самым модным у зумеров
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Редакторы Who What Wear перечислили самые модные вещи у зумеров в 2026 году. Подборка опубликована на сайте модного издания.

По данным журналистов, представители поколения Z отдают предпочтения платьям длины миди с кружевной отделкой, черным очкам с прозрачными стеклами в черной оправе и балеткам с заостренным мысом. Помимо этого, в список вошли туфли на невысоком квадратном каблуке, сумка через плечо и кожаные босоножки.

Шелковая блуза, кроссовки, оверсайз-рубашка и сумка-мешок также стали популярны у молодежи. Среди прочего, гардероб зумеров состоит из топа с цветочным принтом, серого трикотажного костюма из хлопка, вязаного топа и платья-макси с драпировкой и сборками.

Согласно материалу, популярностью пользуются черные кожаные сандалии, лонсглив цвета фуксии и брюки-бочонки из техно-тафты. Завершили подборку длинные прямые джинсы, балетные туфли, сандалии на массивном каблуке и шелковый топ оливкового оттенка.

Ранее в мае стилистка раскрыла прием выглядеть дорого летом. Модный эксперт Мишель Сканга заявила, что майка с глубоким круглым вырезом вне зависимости от цены добавляет изюминку образу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле анонсировали мероприятие Путина на высшем уровне

    Китаю предсказали падение темпов роста экономики

    Раскрыта неожиданная опасность жировой болезни печени

    Заявление Туска о решительной реакции Польши назвали провокацией и шантажом России

    Суд зарегистрировал жалобу на приговор бывшего мужа Лерчек

    В Кремле прокомментировали публикации об обучении Китаем российских военных

    Медведев предрек Украине скорую потерю новых земель

    Вышедшая из берегов река затопила российское село

    В России предложили не брать деньги за проезд по платным автодорогам в одном случае

    103-летняя женщина поделилась пятью секретами долголетия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok