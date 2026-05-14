Стилистка раскрыла прием выглядеть дорого летом

Who What Wear: Майка с круглым вырезом делает любой образ визуально дороже

Стилистка Мишель Сканга назвала вещь, которая делает любой образ визуально дороже без высоких затрат. Секретный прием она раскрыла для портала Who What Wear.

Речь идет о майке с глубоким круглым вырезом. По словам модного эксперта, подобный минималистичный топ вне зависимости от цены добавляет изюминку, которая позволяет выглядеть дорого даже в самом базовом наряде летом.

«Вырез "лодочка" в целом идеально подходит к актуальному в текущем сезоне тренду на минимализм, который, как мы все знаем, в большинстве случаев выглядеть роскошно. Секрет в простоте», — пояснила автор публикации.

