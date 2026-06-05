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04:57, 5 июня 2026Мир

Трамп допустил встречу с аятоллой Хаменеи

Трамп: Встреча с аятоллой Хаменеи возможна для заключения сделки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп допустил встречу с верховным лидером Ирана аятоллой Моджтабой Хаменеи. Он отметил, что встреча возможна для заключения сделки. Трансляцию вел Белый дом.

«Если мы достигнем сделки, такое возможно, что я встречусь с ним», — заявил глава Белого дома.

Он добавил, что не хотел бы встречаться с Хаменени, однако если эта встреча состоится, для президента США это стало бы честью.

Накануне Трамп сообщил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном проходят успешно. Соглашение может быть достигнуто уже в ближайшие выходные, сказал политик.

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