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15:15, 5 августа 2026Культура

Бывшая жена Паши Техника обвинила бывшую жену Гуфа в распространении наркотиков

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая: Айза снабжала сотрудников своего салона наркотиками
Андрей Шеньшаков

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Бывшая жена рэпер Паши Техника (настоящая фамилия Ивлев) Ева Карицкая заявила, что экс-супруга Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, давала сотрудникам своего салона красоты запрещенные вещества. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Карицкая записала несколько аудиосообщений, в которых сказала, что Айза заблокировала ее в социальных сетях якобы «из-за правды». По словам блогерши, ей есть, что рассказать о бывшей возлюбленной Гуфа.

«Айза, прости, не буду я вываливать, как ты возила кокаин в салон красоты, который открыла за счет родителей. Как ты просто снаркоманивала всех своих сотрудников. Ладно, промолчю. Я тоже много чего знаю», — заявила Ева.

Также она отметила, что, если бы не ее отношения с Техником и отношения Айзы с Гуфом, никто не знал бы обеих девушек. «Если бы не Гуф, о тебе бы никто не знал. Так же, как и обо мне, если бы не Паша, обо мне бы никто не знал. Писями не будем мериться», — добавила она.

Ранее бывшая жена Гуфа назвала обвинившую его в абьюзе Салахову лучшей женщиной рэпера. Айза-Лилуна Ай поддержала Разият и назвала ее своей подругой.

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