Санду прокомментировала предложения об импичменте

Санду обвинила Россию в инициировании процедуры ее импичмента

Президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в инициировании процедуры ее импичмента. Об этом она заявила в интервью Jurnal Politic, опубликованном на YouTube-канале политика.

«Те, кто подписал этот документ, или часть из них, сами совершили достаточно действий, подрывавших независимость и территориальную целостность страны (...) Если внимательно проанализировать ситуацию, вы увидите лицемерие этих людей», — подчеркнула молдавский лидер.

По словам Санду, Россия якобы не отказалась от идеи вернуть контроль над властью в Молдавии. Процедуру импичмента она назвала одним из примеров действий тех, «кто работает в интересах Москвы».

Ранее Майя Санду заявила, что вывод российских миротворцев из Приднестровья необходимо обсуждать параллельно с украинским урегулированием. По ее словам, Кишинев обсуждает такую возможность с Европейским союзом, который поддержит эту инициативу.