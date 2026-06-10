Санду увидела шанс решить вопрос Приднестровья через украинское урегулирование

Санду: Вывод ОГРВ из Приднестровья нужно обсуждать вместе с Украиной

Вывод оперативной группы российских войск (ОГРВ) из Приднестровья необходимо обсуждать параллельно с украинским урегулированием. Такой шанс решить приднестровский вопрос увидела президент Молдавии Майя Санду в подкасте с блогером Николае Кику, видео опубликовано на YouTube.

«Когда мы говорим о выводе российских войск с Украины, необходимо обсуждать и вывод российских войск с территории нашей страны, базирующихся в Приднестровье», — отметила Санду.

По ее словам, Кишинев обсуждает такую возможность с Европейским союзом (ЕС). Отмечается, что Брюссель поддержит данную инициативу, так как это отвечает интересам Европы.

Ранее посол Молдавии в России Олег Озеров назвал условие вывода российских миротворцев из Приднестровья. По его словам, такой сценарий возможен только в случае принятия соответствующего решения в формате «5+2».