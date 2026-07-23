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16:44, 23 июля 2026Экономика

Центробанк оценил темпы роста международных резервов России

ЦБ: Международные резервы России выросли на полмиллиарда долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На 17 июля 2026 года международные резервы России выросли до 722,9 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте Банка России.

На 10 июля речь шла о 722,4 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что на 1 июля 2026 года золотые резервы Банка России достигли 73,4 миллиона тройских унций. Это оказалось минимальным объемом с февраля 2020 года.

В марте 2026 года центральные банки по всему миру продали 66 тонн золота. Крупнейшими продавцами этого драгоценного металла тогда стали Турция и Россия. Первая реализовала 60 тонн, а вторая — шесть тонн.

В январе 2026 года российский регулятор вышел в лидеры по объемам продажи золота, избавившись от девяти тонн.

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