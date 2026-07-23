Центробанк оценил темпы роста международных резервов России

На 17 июля 2026 года международные резервы России выросли до 722,9 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте Банка России.
На 10 июля речь шла о 722,4 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что на 1 июля 2026 года золотые резервы Банка России достигли 73,4 миллиона тройских унций. Это оказалось минимальным объемом с февраля 2020 года.
В марте 2026 года центральные банки по всему миру продали 66 тонн золота. Крупнейшими продавцами этого драгоценного металла тогда стали Турция и Россия. Первая реализовала 60 тонн, а вторая — шесть тонн.
В январе 2026 года российский регулятор вышел в лидеры по объемам продажи золота, избавившись от девяти тонн.