Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:22, 3 марта 2026Экономика

В России начали избавляться от золота

WGC: Банк России стал лидером по объемам продажи золота
Вячеслав Агапов

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

В январе Банк России (ЦБ) стал лидером по объемам продажи золота. Об этом сообщили эксперты Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), сообщает РИА Новости.

В начале 2026 года российский регулятор стал избавляться от драгоценного металла рекордными темпами — в то время как ряд Центробанков приобрели в общей сложности пять тонн золота (что меньше показателя прошлого года в 27 тонн), ЦБ РФ продал девять тонн.

На втором месте по объемам проданного золота расположилась Болгария, продавшая 1,9 тонны золота. Третье место заняли Казахстан и Киргизия, продавшие по 1,1 тонны.

Среди лидеров по покупкам золота отметились Турция (10,2 тонны), а также Узбекистан (8,7 тонны), Малайзия (3,4 тонны), Чехия (1,7 тонны) и Индонезия — 1,5 тонны.

Глава управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов полагает, что биржевые цены на золото могут пробить очередную психологическую отметку на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. С учетом общей экономической неопределенности золото останется главным «активовом-убежищем». В случае затягивания войны в Иране, не исключил Красноженов, котировки драгметалла могут достичь новых исторических максимумов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они сами заварили эту кашу». Китай начал давить на Иран из-за конфликта с США. Что требует Пекин от партнера?

    Захарова задумалась о работе на разведку Финляндии

    Представитель Харламова опроверг новость о пополнении в его семье

    Рост женщины с редким заболеванием уменьшился на 26 сантиметров

    Реакцию россиян на ситуацию в ОАЭ описали фразой «иностранцы бегали, а мы сидели»

    Стало известно о подготовке наследника шаха Ирана к одному действию

    Трамп высказался об истощении запасов вооружений у США

    В России начали избавляться от золота

    Манекенщицы в нарядах из стульев появились на Неделе моды

    Мужчина проехал два километра на капоте машины бывшей жены и попал под суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok