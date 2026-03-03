В России начали избавляться от золота

WGC: Банк России стал лидером по объемам продажи золота

В январе Банк России (ЦБ) стал лидером по объемам продажи золота. Об этом сообщили эксперты Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), сообщает РИА Новости.

В начале 2026 года российский регулятор стал избавляться от драгоценного металла рекордными темпами — в то время как ряд Центробанков приобрели в общей сложности пять тонн золота (что меньше показателя прошлого года в 27 тонн), ЦБ РФ продал девять тонн.

На втором месте по объемам проданного золота расположилась Болгария, продавшая 1,9 тонны золота. Третье место заняли Казахстан и Киргизия, продавшие по 1,1 тонны.

Среди лидеров по покупкам золота отметились Турция (10,2 тонны), а также Узбекистан (8,7 тонны), Малайзия (3,4 тонны), Чехия (1,7 тонны) и Индонезия — 1,5 тонны.

Глава управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов полагает, что биржевые цены на золото могут пробить очередную психологическую отметку на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. С учетом общей экономической неопределенности золото останется главным «активовом-убежищем». В случае затягивания войны в Иране, не исключил Красноженов, котировки драгметалла могут достичь новых исторических максимумов.