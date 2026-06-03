Стало известно о размещении ВСУ в жилой застройке под Сумами

РИА Новости: Киев разместил военных ВСУ в многоквартирных жилых домах в Ахтырке под Сумами

Киев располагает личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в многоквартирных жилых домах. Речь идет о населенном пункте Ахтырка, что в Сумской области, рассказали журналистам РИА Новости источники в силовых структурах.

По их данным, украинские войска все активнее размещают личный состав в жилых застройках.

Так, для подразделений 12210-го отдельного батальона поддержки (инженерные войска) выделили несколько домов в малоэтажной застройке на улице Шевченко, отметил собеседник издания.

Ранее в силовых структурах раскрыли, что бойцы элитного штурмового полка ВСУ «Скала» гибнут в Сумской области, при этом получая официальный статус «без вести пропавших». В основном они пропадают в лесных массивах. Сообщается, что большинство этих военнослужащих ранее выполняли задачи инструкторов на полигонах в Харьковской области.