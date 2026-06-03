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07:11, 3 июня 2026Бывший СССР

Стало известно о «пропадающих без вести» бойцах элитного полка ВСУ

РИА Новости: Бойцы штурмового полка ВСУ «Скала» гибнут в лесах Сумской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала» гибнут в Сумской области, при этом получая официальный статус «без вести пропавших». Об этом РИА Новости рассказали в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, штурмовики пропадают в лесных массивах региона.

В силовых структурах добавили, что большинство этих военнослужащих ранее выполняли задачи инструкторов на полигонах в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что 425-й полк несет большие потери в Сумской области. Подразделение безуспешно пыталось остановить продвижение Российской армии в районе населенного пункта Новодмитровка.

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