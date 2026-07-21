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16:05, 21 июля 2026Экономика

Аномальную жару в Европе связали с одним фактором

Климатолог Фаццини: Потепление в Арктике повлияло на аномальную жару в Европе
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетПотепление в Арктике

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Потепление в Арктике повлияло на приход аномальной жары в Европу. Связь между этими явлениями выявил преподаватель физической географии и климатических рисков Университета Камерино Массимилиано Фаццини в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам специалиста, из-за потепления в Арктике воздух с юга не успевает охладиться и проникает на север. «Море сильно ощущает потепление, особенно сильно оно затрагивает Арктику и северные моря. Из-за этого увеличивается количество энергии в системе океана, суши и атмосферы. В результате субтропический воздух чаще проникает далеко на север», — поделился информацией климатолог. Он добавил, что следствием таких процессов являются более частые волны жары в летний период.

Ранее в июле Фаццини предупредил, что на Европу обрушится новая волна экстремальной жары.

Накануне заведующий отделом краткосрочных прогнозов Гидрометцентра Александр Голубев заверил, что экстремальная жара из Европы вряд ли дойдет до России.

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