Экстремальная жара обрушится на Россию

Климатолог Фаццини: Новая волна жары обрушится на европейскую часть России

Новая волна экстремальной жары обрушится на Европу, и сильнее всего от нее пострадает европейская часть России. Об этом предупредил преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино в Италии Массимилиано Фаццини в разговоре с агентством РИА Новости.

«После очень сильной волны жары, которая в конце июня затронула Западную Европу, сейчас приходит новая. Она должна быть немного менее интенсивной, но все равно остается статистически исключительным явлением. Именно европейская территория России, вероятно, сильнее всего ощутит последствия этой второй мощной волны жары на континенте», — поделился информацией ученый.

По его словам, предстоящая волна жары, в отличие от предыдущей, станет распространяться по иной траектории: так, если прежде горячий воздух двигался от Алжира к западной Скандинавии, то теперь поток направится из Магриба в северо-восточную Европу. Фаццини уточнил, что над европейской частью России параллельно сойдутся два особенно теплых атмосферных процесса.

«Здесь совпадут эта волна жары и антициклон, распространяющийся из Западной Европы и Северной Африки, а также еще одна чрезвычайно теплая волна, поднимающаяся со стороны Персидской пустыни и Иранского нагорья», — рассказал климатолог. Он добавил, что именно из-за этого сочетания двух очень теплых потоков европейская территория РФ будет сильнее всего страдать от жары.

Помимо западной части России, чрезвычайно сильная жара прогнозируется в Скандинавии, странах Балтии и Польше, добавил климатолог.

Ранее профессор Новосибирского государственного университета Михаил Сергеев заявил, что аномальная жара в Европе может спровоцировать засуху в ряде регионов России.