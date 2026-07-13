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08:23, 13 июля 2026Экономика

Профессор объяснил риски засухи в России из-за жары в Европе

Профессор Сергеев: Жара в Европе может вызвать засуху в России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Заведующий кафедрой общей биологии и экологии Новосибирского государственного университета Михаил Сергеев в беседе с ТАСС объяснил возможные климатические последствия для России от аномальной жары в Европе.

По его словам, ослабление западного воздушного переноса, вызвавшее экстремальные температуры в Западной Европе, снижает прямое влияние этих процессов на Европейскую часть России. Однако это же явление может увеличить вероятность засушливых периодов в глубинных, континентальных районах страны.

Сергеев уточнил, что текущая ситуация в Европе не окажет заметного влияния на климат за полярным кругом. В Арктике, отметил он, действует полярный вихрь, который летом ослабевает, особенно в последние годы. Но это связано не с экстремальной жарой в Европе, а с общим трендом повышения температуры воздуха и приповерхностных слоев морей и океанов.

Ранее директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что в Москве не ожидается засуха даже на фоне летних волн жары.

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