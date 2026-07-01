Москвичам ответили на вопрос о засухе из-за летних волн жары

Климатолог Семенов: В Москве не стоит ждать засухи из-за летних волн жары

В Москве не ожидается засуха даже на фоне летних волн жары. Об этом «Москве 24» заявил директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Субтропический гребень — это обычный антициклон, подразумевающий высокое атмосферное давление. «Ему характерна погода, когда солнце светит ярко и приходит жара. В целом такие условия — обычная погодная изменчивость для нашего региона, ничего необычного не происходит», — объяснил специалист.

Он добавил, что в предстоящие выходные, 4 и 5 июля, ожидаются дожди, которые смогут насытить почву влагой. На фоне этого высокая температура будет ощущаться легче.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в июле в Москве ожидается дефицит осадков и сухая погода.