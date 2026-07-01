Москвичам пообещали дефицит осадков

Синоптик Тишковец: В июле в Москве ожидается дефицит осадков

В июле в Москве ожидается дефицит осадков. Сухую погоду жителям столицы пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По прогнозам синоптика, среднемесячная температура в июле в Центральной России будет соответствовать норме. Для Москвы, уточнил он, та составляет плюс 13,5 градуса в ночные часы и плюс 23,1 градуса в дневные. Тишковец отметил, что первые дни месяца, за исключением 1 и 2 июля, окажутся достаточно прохладными, а самым теплым периодом станут дни во второй половине июля — примерно с 17 по 25 июля.



При этом большим количеством осадков и влажности погода отличаться не будет, рассказал синоптик. «Это будет не томительное пекло, а сухое, спокойное знойное великолепие. При этом июль прогнозируется без испарины — зной не будет влажным и душным, поскольку дефицит осадков может достигать от 20 до 40 процентов при норме 84 миллиметра», — поделился информацией специалист. Он добавил, что солнце во второй месяц лета будет «светить по-стариковски» и не давить зноем.

Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, в свою очередь, предсказала, что практически половина июльских дней в столице пройдет с переменной облачностью.