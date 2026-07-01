Москвичам рассказали о погоде в июле

Синоптик Позднякова: В Москве половина дней июля будет с переменной облачностью

В Москве половина дней июля будет с переменной облачностью. О погоде во второй месяц лета рассказала жителям столицы главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ее слова передает РИА Новости.

«Как правило, у нас конец месяца считается самым жарким, поэтому не исключено, что именно вторая половина июля будет с более высокими значениями температуры, чем вторая пятидневка месяца», — спрогнозировала синоптик.

Помимо этого, почти половина июльских дней пройдет с переменной облачностью. Однако пока трудно сказать, как именно они распределятся в рамках месяца.

Ранее Позднякова предупредила жителей столицы, что 1 июля наступит 30-градусная жара. Метеоролог ожидает, что высокие температуры задержатся на два дня. При этом 40-градусной жары, как в Европе, жителям столицы ждать не стоит. В пятницу, 3 июля, в Москве снова похолодает.