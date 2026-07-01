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07:32, 1 июля 2026Экономика

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре

Синоптик Позднякова: 30-градусная жара наступит в Москве 1 июля
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В среду, 1 июля, в Москве наступит 30-градусная жара. Об этом предупредила жителей столицы главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, ее слова передает РИА Новости.

Синоптик предположила, что жаркая погода также ожидается и в четверг, 2 июля. В эти дни столбики термометров могут показать до плюс 30 градусов Цельсия. Наиболее вероятны такие температуры на юго-западе Подмосковья, уточнила синоптик.

При этом 40-градусной жары, как в Западной Европе, жителям столицы ждать не стоит, подчеркнула Позднякова.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей Москвы о скорых грозах. Непогода обрушится на столицу в предстоящие выходные, 4 и 5 июля. Однако на температурный фон осадки сильно не повлияют: показатель останется на уровне плюс 25 градусов, ночью посвежеет до плюс 15-17 градусов в Москве и плюс 10-13 градусов по области, заверил метеоролог.

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