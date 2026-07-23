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Из жизни
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21:03, 23 июля 2026 (обновлено: 21:09, 23 июля 2026)Из жизни

Знаменитый журналист уверовал в инопланетян после разговора с американским чиновником

Австралийский журналист Култхарт пообщался с чиновником из США и уверовал в пришельцев
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: IgorZh / Shutterstock / Fotodom

Знаменитый австралийский журналист Росс Култхарт уверовал в теории заговора об инопланетянах после разговора с американским чиновником. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу PortalToAscension.

На родине 63-летний Култхарт считается одним из самых известных журналистов-расследователей: он, в частности, получил за свои работы пять престижных премий Уокли, которые называют «австралийским Пулитцером».

Култхарт рассказал, что в 2018 году заинтересовался феноменом НЛО и теориями о том, что правительство США скрывает информацию о пришельцах. Первоначально ему хотелось разоблачить эти теории. Он считал, что свидетели НЛО на самом деле наблюдали испытания секретной техники. Однако, по словам журналиста, все изменилось после беседы со знакомым американским чиновником, которого он знал по работе в Афганистане.

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Во время разговора, состоявшегося в Вашингтоне, знакомый Култхарта убеждал его, что истории об НЛО правдивы. «Он наклонился ко мне через стол и сказал: "Росс, они реальны"», — описал журналист финал разговора с чиновником.

Култхарт также заявил, что администрация Белого дома пытается избежать честного разговора на эту тему, переводя все в шутку, а крупные американские издания не исследуют истории о неопознанных объектах и пришельцах всерьез. «Самая громкая, самая стигматизированная и самая запретная тема в журналистике — это неопознанные аномальные явления и НЛО», — подытожил журналист.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс с сомнением высказался об останках инопланетян, якобы скрываемых американскими властями и спецслужбами. Политик заявил, что не видел ни одного доказательства этому.

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