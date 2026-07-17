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Из жизни
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08:00, 17 июля 2026Из жизни

Вице-президент США высказался о скрываемых властями останках инопланетян

Вэнс: Я скептически отношусь и теориям о скрываемых правительством США пришельцах
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс с сомнением высказался об останках инопланетян, якобы скрываемых американскими властями и спецслужбами. Свой взгляд на этот вопрос политик раскрыл в подкасте Джо Рогана на YouTube.

Вэнс заявил, что скептически относится к теориям заговора об обломках кораблей инопланетян и их останках на секретных базах в Америке. «Если во владении правительства США действительно есть останки пришельцев, то эта информация обязательно просочилась бы в общественное поле так или иначе, в этом нет никаких сомнений», — сказал он.

Роган в ответ сказал, что информация все же просочилась, ведь бывшие разведчики и сотрудники правительства говорили о подобных вещах. «Я правда хочу разобраться в этом вопросе, но честно говорю — я пока не видел доказательств, что у нас есть останки инопланетян», — ответил американский вице-президент.

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При этом он признал, что некоторые из видео, которые Пентагон рассекретил в последнее время, выглядят очень странными. «Есть некоторые свидетельства об этих обломках, есть рассекреченные видео, на которых запечатлены необычные вещи, — пояснил Вэнс. — Возможно, есть какие-то доказательства. Я не утверждаю, что они есть или их нет. Я просто не знаю. Стараюсь в этом вопросе оставаться непредвзятым».

В марте Вэнс признался, что одержим НЛО и считает инопланетян демонами. В интервью обозревателю Бенни Джонсону политик сказал, что его очень интересуют засекреченные данные об НЛО из архивов американских спецслужб, и он собирается докопаться до истины.

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