Вице-президент США объявил об одержимости НЛО и назвал инопланетян демонами

Джей Ди Вэнс: Инопланетяне являются демонами

Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что одержим НЛО и считает инопланетян демонами. Об этом сообщает издание The Hill.

В интервью обозревателю Бенни Джонсону политик сказал, что его очень интересуют засекреченные данные об НЛО из архивов американских спецслужб, и он собирается докопаться до истины. При этом Вэнс признался, что пока не занимался изучением секретных документов из-за нехватки времени. Он также заявил, что собирался посетить Зону 51, где, согласно многочисленным конспирологическим теориям, исследуются обломки космических кораблей пришельцев, но пока не смог из-за занятости.

Кроме того, Вэнс объявил, что инопланетяне, о которых говорят люди, на самом деле являются демонами. «Я имею в виду, что каждая великая мировая религия, как христианство, которое я исповедую, понимает, что существуют необъяснимые явления. И, естественно, когда я слышу о каких-то внеземных явлениях, я обращаюсь к христианскому взгляду на жизнь, — пояснил американский вице-президент. — В мире много добра, но есть и зло».

Как пишет The Hill, заявления Вэнса вызвали большой интерес у американцев на фоне недавнего интервью бывшего президента США Барака Обамы. Он заявил, что верит в существование инопланетян, но сам за время президентства ни разу не сталкивался с доказательствами их существования.

Ранее невестка президента США Дональда Трампа Лара Трамп подтвердила его намерение публично раскрыть правду об НЛО и инопланетянах. Она заявила, что у американского лидера уже подготовлена речь на эту тему.