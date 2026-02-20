Невестка Трампа подтвердила его намерение рассказать правду об инопланетянах

Невестка Трампа: У Дональда Трампа подготовлена речь о внеземной жизни

Невестка президента США Дональда Трампа, Лара, подтвердила его намерение публично раскрыть правду об НЛО и инопланетянах. Заявление женщина сделала на подкасте издания New York Post.

Ведущая подкаста спросила Лару Трамп, собирается ли президент сделать какое-то заявление по поводу НЛО и инопланетянах. «Я недавно слышала, что у моего тестя действительно подготовлена речь на эту тему. Думаю, он ждет подходящего момента, чтобы произнести ее. Не знаю когда это будет. Но там точно будет что-то связанное с внеземной жизнью, так сказать», — ответила невестка американского лидера.

Как пишет The Independent, вопрос Ларе Трамп был задан на фоне того, что недавно бывший президент США Барак Обама высказался по поводу инопланетян на подкасте политического обозревателя Брайана Тайлера Коена. «Они существуют, но я их не видел. И их не держат в... что это? В общем, нет никаких подземных сооружений, если только не существует какая-то грандиозная теория заговора, которую скрыли от президента», — сказал Обама.

В ноябре 2025 года режиссер документального фильма «Эпоха раскрытия информации» Дэн Фара предсказал скорое выступление президента Трампа о контакте с пришельцами. Режиссер уверен, что премьера его фильма вынудит американские власти публично признать, что пришельцы посещают Землю.