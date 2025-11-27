Предсказано скорое выступление Трампа о контакте с пришельцами

Режиссер Дэн Фара: Президента США Трампа уведомили о контактах с пришельцами

Режиссер документального фильма «Эпоха раскрытия информации» Дэн Фара предсказал скорое выступление президента США Дональда Трампа о контакте с пришельцами. Его слова приводит издание Entertainment Weekly.

В «Эпохе раскрытия информации» утверждается, что от общественности уже 80 лет скрывают визиты инопланетян. Комментарии для фильма дали госсекретарь США Марко Рубио, сенатор Кирстен Джиллибранд и бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер.

По мнению Фары, премьера фильма вынудит американские власти публично признать, что пришельцы посещают Землю. В прошлом Трамп заявлял, что не верит в НЛО, однако, по утверждению источников Фары, ситуация изменилась. Президента США якобы уведомили о существовании инопланетян, и теперь он и его команда изучают имеющиеся факты, прежде чем составить план действий.

Ранее сообщалось, что в фильме «Эпоха раскрытия информации» госсекретарь США Марко Рубио рассказал о не дающих ему спать по ночам НЛО. Американского политика волновали неопознанные аппараты, якобы появляющиеся над ядерными объектами.