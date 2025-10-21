Госсекретарь США рассказал о не дающих ему спать НЛО над секретными объектами

Рубио признался, что НЛО над секретными ядерными базами не дают ему спать

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что неопознанные летающие объекты (НЛО), которые появляются над секретными ядерными базами, не дают ему спать. Об этом пишет Daily Star.

Громкое заявление ближайший соратник президента США Дональда Трампа сделал в фильме The Age of Disclosure («Эпоха раскрытия информации»), трейлер которого недавно появился в сети. В ленте, в частности, будут обнародованы три ранее неизвестных ролика с НЛО.

В трейлере фильма Рубио заявил, что НЛО, которые появляются над американскими ядерными объектами, не имеют отношения к армии или правительству США. Он также сказал, что о загадочных воздушных кораблях информировали президентов, а потенциальные информаторы утверждали, что раскрытие данных об этих НЛО «может стоить им жизни». Рубио признался, что загадка этих летающих объектов не дает ему спать по ночам.

Премьера фильма The Age of Disclosure должна состояться 21 ноября на платформе Prime Video. Его авторы обещают рассказать о заговоре с целью сокрытия информации об инопланетной жизни на Земле, который длится уже 80 лет.

Ранее сообщалось, что знаменитый американский адвокат Дэнни Шиэн обвинил власти США и ЦРУ в сокрытии останков пришельцев и их кораблей. Юрист убежден, что ДНК инопланетян была давно получена и исследована.