00:30, 4 сентября 2025

Знаменитый юрист обвинил власти США в сокрытии останков пришельцев

Американский юрист Шиэн обвинил власти и ЦРУ в сокрытии останков пришельцев
Кадр: Danny Jones / YouTube 

Знаменитый американский адвокат Дэнни Шиэн обвинил власти США и ЦРУ в сокрытии останков пришельцев и их кораблей. Об этом пишет Daily Star.

Шиэн заявил, что в ЦРУ и Пентагоне есть люди, которые намерено лжесвидетельствуют перед Конгрессом США во время слушаний по вопросам НЛО и инопланетной жизни. «Они лгут, отрицая, что обнаружили внеземной космический корабль и останки, ДНК которых они уже исследовали. И которые точно не принадлежат человеку», — заявил юрист.

Он также добавил, что американские военные давно получили образцы инопланетной техники и занимались изучением внеземных технологий. «Похоже, есть аппараты, которые были получены в результате обратной разработки и сейчас пилотируются военнослужащими ВВС США в рамках глубоко засекреченной программы», — сказал Шиэн.

80-летний Шиэн принимал участие во многих громких процессах в США, включая разбирательства вокруг так называемых документов Пентагона — секретного сборника «Американо-вьетнамские отношения, 1945-1967: Исследование», просочившегося в печать в 1971 году. В последние годы юрист уверился, что правительство США скрывает правду о контактах с пришельцами, и добивается обнародования этих данных.

Ранее сообщалось, что один из лучших британских адвокатов написал документальную книгу об инопланетянах на Земле. Юрист Джонатан Каплан утверждает, что его труд станет самым серьезным сборником документов, которые подтверждают, что инопланетяне давно сосуществуют с людьми.

