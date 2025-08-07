Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:31, 7 августа 2025Из жизни

Знаменитый адвокат пообещал раскрыть всю правду о пришельцах на Земле

Известный британский адвокат Каплан собрал документы о пришельцах на Земле
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Rostislav_Sedlacek / Shutterstock / Fotodom

Один из лучших британских адвокатов написал документальную книгу об инопланетянах на Земле. Об этом сообщает Daily Star.

Книгу под названием Not For Disclosure («Не подлежит разглашению») написал знаменитый юрист Джонатан Каплан, который, в частности, представлял в судах интересы руководителя компании Guinness Эрнеста Сондерса и теннисиста Бориса Бейкера. В ней адвокат пообещал раскрыть всю правду о пришельцах на Земле.

Каплан утверждает, что его труд станет самым серьезным сборником документов, которые подтверждают, что инопланетяне «посещают нас, сосуществуют с нами и занимаются этим уже давно». «За последние 50 лет он встречался и подружился с большинством ключевых фигур (политики и спецслужб). Его книга станет подробным, актуальным и даже шокирующим рассказом об этой важнейшей и волнующей теме. Она соберет все аспекты того феномена и вызовет новые дебаты», — заявил издатель.

Материалы по теме:
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО. Почему в США помешались на сверхъестественном?
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО.Почему в США помешались на сверхъестественном?
8 ноября 2023
«Сибирские врата ада» стремительно растут. Как они открылись и к чему может привести их увеличение?
«Сибирские врата ада» стремительно растут.Как они открылись и к чему может привести их увеличение?
11 июня 2024
Пентагон открыл новый сайт про НЛО и выложил видео с неопознанными объектами. Что показали американские военные?
Пентагон открыл новый сайт про НЛО и выложил видео с неопознанными объектами.Что показали американские военные?
4 сентября 2023

По словам Каплана, в «Не подлежит разглашению» войдут некие новые материалы о покушении на президента Джона Кеннеди, а также подробности переговоров на тему НЛО, которые якобы проводил президент США Гарри Трумэн и министр обороны Джеймс Форрестол. Кроме того, Каплан обещает открыть тайну секретной группы по изучению и контакту с пришельцами «Маджестик-12», в существование которой верят уфологи.

Ранее сообщалось, что американский аэрокосмический инженер Сальваторе Паис заподозрил Китай в разработке «инопланетных технологий». Он считает, что китайские ученые могли начать создание аппарата, способного двигаться со сверхсветовой скоростью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США узнали о желании Путина встретиться с Трампом

    Дмитриев прокомментировал заявление Трампа о встрече Путина и Уиткоффа

    Знаменитый адвокат пообещал раскрыть всю правду о пришельцах на Земле

    Рубио назвал условие встречи Путина и Трампа

    В США сообщили о решении Трампа ввести санкции против Москвы

    Огромный сель в российском регионе на высоте 3200 метров сняли на видео

    Рубио высказался об условиях России для завершения конфликта на Украине

    На украинском рынке нашли снаряды в холодильнике

    Российская теннисистка высказалась о разнице в призовых у мужчин и женщин

    Известный препарат снизил риск преждевременной смерти и деменции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости