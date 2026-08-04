PT: За развернутой против россиян кампанией фейков могут стоять хакеры из Rare Werewolf

Против россиян развернули целую сеть по распространению фейков, в которую входят более 120 ресурсов. Как сообщили «Ленте.ру» аналитики экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT), за этой кампанией могут стоять хакеры из группировки Rare Werewolf

«В единую инфраструктуру для распространения дезинформации входят более 120 ресурсов: около 50 доменов, не менее 74 Telegram-каналов, а также аккаунты в социальных сетях. В большинстве случаев злоумышленники распространяли фейковые новости, а иногда под видом государственных ведомств запрашивали данные сотрудников российских организаций», — констатировали исследователи Positive Technologies.

В компании добавили, что значительная часть доменов имитировала официальные новостные порталы. При этом правдоподобные сообщения на них соседствовали с ложными, а ссылки вели на несуществующие источники, причем ставка делалась на провокационные заголовки. Некоторые из этих ресурсов существуют до сих пор.

Для распространения фейков преступники использовали практически все социальные платформы. Например, аккаунты в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и на YouTube маскировались под региональные медиа, а пользователи в итоге перенаправлялись на те же поддельные сайты. В других соцсетях ссылки на фейковые страницы размещались в комментариях под чужими записями.

«Больше всего активных каналов нашли в Telegram. Десятки из них публиковали одинаковые тексты со ссылками на одни и те же ресурсы, что и позволило связать их в одну информационную кампанию. На момент исследования аккаунты в TikTok уже были удалены, однако следы их работы сохранились», — отметили в Positive Technologies.

Что любопытно, создатели этой кампании не ограничились распространением ложных новостей. Некоторые российские компании получили письма, отправленные якобы от государственных ведомств. Их авторы использовали домены, похожие на настоящие, но вместо зон .ru или .gov.ru в них фигурируют .live, .work и другие.

От имени органов власти в этих посланиях рассылались различные ложные сведения, например о введении чрезвычайной ситуации в регионе. В ряде случаев авторы писем явно рассчитывали на дальнейшее распространение фейков в СМИ, однако часть сообщений преследовала другую цель: киберпреступники просили передать списки работников или сведения о зарплатах. В Positive Technologies объяснили, что такие данные могут пригодиться для последующих целевых атак на конкретных людей.

«Интересно, что вложения в письмах не содержали вредоносной нагрузки и, по мнению экспертов, были созданы для правдоподобности. На одном из доменов был архив, путь к которому очень редкий и встречался ранее только у хакеров из Rare Werewolf. Показательно, что первые письма этих злоумышленников обычно не содержат вредоносных вложений — атака начинается после ответа получателя на сообщение. Схожесть писем, общая тематика и нацеленность на Россию позволяют предположить, что фейковая кампания может быть связана с активностью этой группировки», — добавили в Positive Technologies

Ранее в России обнаружили серию вредоносных ресурсов, имитирующих официальные сайты Министерства обороны страны. Отмечается, что эти фальшивые страницы были сгенерированы с использованием технологий искусственного интеллекта.