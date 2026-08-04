Переехавших в Киргизию россиян подсчитали

Economist: Из России в Киргизию перебрались больше 14 тысяч россиян

В 2025 году в Киргизию переехали 14,4 тысячи россиян. Об этом сообщило Economist.kg со ссылкой на Национальный статистический комитет этой постсоветской республики.

Таким образом, Россия внесла основной вклад в миграционный прирост Киргизии. Всего в прошлом году оттуда прибыли 18 тысяч человек, а выехали 2,5 тысячи. На втором месте расположился Таджикистан, откуда приехали 905 человек, а выехали 14. Из Казахстана прибыли 593 человека, выехали 320.

Среди стран, не входящих в СНГ, крупнейший поток пришелся на Турцию. Оттуда прибыли 546 человек, а выехали 28. Кроме того, 269 человек приехали из Южной Кореи и 186 — из США.

По итогам первого полугодия 2026 года ВВП Киргизии вырос на 11,9 процента и достиг 10,9 миллиарда долларов. Таким образом Киргизия заняла первое место среди государств — членов Евразийского экономического союза по темпам роста экономики.