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15:08, 4 августа 2026Россия

Российский генерал объяснил провал 40-дневного плана Зеленского

Генерал Водолацкий: Зеленский объявил 40-дневный план для кураторов на Западе
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 40-дневный план прежде всего для своих кураторов на Западе. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий уверен, что план киевского политика провалился. Объяснение по ситуации казачий генерал привел в беседе с aif.ru.

Парламентарий уверен, что такая участь постигла план Зеленского из-за удачных действий российских военных.

«Наши системы ПВО сработали очень эффективно, уничтожены тысячи беспилотных систем, которые были направлены на мирные города и районы нашей страны», — поделился Водолацкий.

До этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал 40-дневный план Зеленского порталом в ад для Украины.

26 июня Зеленский утвердил план против Москвы. Служба безопасности Украины должна была провести его за 40 дней. По словам украинского лидера, эта операция была якобы «нацелена на прекращение» конфликта.

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