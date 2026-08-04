Генерал Водолацкий: Зеленский объявил 40-дневный план для кураторов на Западе

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 40-дневный план прежде всего для своих кураторов на Западе. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий уверен, что план киевского политика провалился. Объяснение по ситуации казачий генерал привел в беседе с aif.ru.

Парламентарий уверен, что такая участь постигла план Зеленского из-за удачных действий российских военных.

«Наши системы ПВО сработали очень эффективно, уничтожены тысячи беспилотных систем, которые были направлены на мирные города и районы нашей страны», — поделился Водолацкий.

До этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал 40-дневный план Зеленского порталом в ад для Украины.

26 июня Зеленский утвердил план против Москвы. Служба безопасности Украины должна была провести его за 40 дней. По словам украинского лидера, эта операция была якобы «нацелена на прекращение» конфликта.