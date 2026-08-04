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16:20, 4 августа 2026 (обновлено: 16:29, 4 августа 2026)РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали стремление Зеленского закончить конфликт до начала зимы

Депутат Журавлев: Зеленский не заинтересован в завершении конфликта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Раздача горячей еды в Киеве

Раздача горячей еды в Киеве. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в завершении конфликта, заявил первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что для Зеленского боевые действия являются источником политического влияния и западного финансирования.

Ранее Зеленский заявил, что Украина будет стремиться закончить конфликт с Россией до начала зимы. Он добавил, что Киев будет стремиться сделать это с помощью международного давления на Москву и ударов по территории России.

«Зеленскому не нужно никакое окончание конфликта — ни к зиме, ни вообще в каком-то ближайшем будущем. Он, в принципе, мог прекратить его уже сотню раз, согласившись на наши условия, которые, кстати, были абсолютно согласованы со здравым смыслом, и сохранить независимость Украины. Во-первых, его капитал — это война, и как только она остановится, падет политическое влияние бывшего комика и немедленно иссякнет поток западных денег. Во-вторых, те самые спонсоры с Запада, конечно, не дадут соскочить — глава киевского режима делает полезную для них работу по ослаблению России», — сказал Журавлев.

Заявления Зеленского о стремлении закончить конфликт парламентарий назвал «сотрясанием воздуха». По его словам, Зеленский сделает все, чтобы боевые действия продолжались как можно дольше.

Все басни Зеленского на этот счет — не более, чем сотрясание воздуха. Мир ему не нужен, и он сделает все, чтобы боевые действия продолжались как можно дольше

Алексей Журавлевпервый заместитель председателя Комитета по обороне

Депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе с «Лентой.ру» ранее заявил, что веры словам Зеленского о желании завершить конфликт до зимы у России нет. Он подчеркнул, что заявления о мире — лишь попытка уйти от неминуемого военного поражения и энергетического краха под прикрытием миролюбивой риторики.

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