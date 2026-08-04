В районе Патриарших прудов в Москве начали пылесосить дороги

В Москве начали пылесосить дороги. Процесс уборки улиц сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Москвач».

Привести в порядок таким способом решили район Патриарших прудов в центре столицы. На сделанных очевидцем кадрах видно, как мужчина в рабочей одежде идет вдоль дороги рядом с тротуаром и тащит за собой агрегат, похожий на огромный пылесос. Попутно он собирает грязь и пыль с улицы.

«Ничего необычного, на Патриарших пылесосят улицу», — подписал автор ролика.

В комментариях к публикации жители столицы вспомнили завирусившееся видео с пухососами, которые якобы собирали тополиный пух в центре Москвы. Однако выяснилось, что такие устройства столичные власти не запускали — ролик был сделан при помощи искусственного интеллекта.

Позднее на улицах Москвы заметили настоящие пухососы — автомобили-пылесосы, в том числе втягивающие тополиный пух.