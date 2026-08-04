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18:30, 4 августа 2026Бывший СССР

Зеленский раскрыл ожидания от нового главы СНБО

Зеленский ожидает от нового главы СНБО Клименко подготовку Украины к зиме
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Eric Lee / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от нового главы Совета по нацбезопасности и обороне (СНБО) Игоря Клименко решительных шагов по подготовке страны к зиме. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Я рассчитываю, что секретарь СНБО (...) добавит оперативности и содержательности всей работе по подготовке к зиме», — говорится в публикации.

Отмечается, что Зеленский также потребовал от Клименко нарастить активность Совета в вопросах кибербезопасности.

Зеленский назначил Клименко главой СНБО 3 августа. Бывшему главе Совета Рустаму Умерову украинский лидер предложил должность главы Службы внешней разведки Украины.

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