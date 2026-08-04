Зеленский раскрыл ожидания от нового главы СНБО

Зеленский ожидает от нового главы СНБО Клименко подготовку Украины к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от нового главы Совета по нацбезопасности и обороне (СНБО) Игоря Клименко решительных шагов по подготовке страны к зиме. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Я рассчитываю, что секретарь СНБО (...) добавит оперативности и содержательности всей работе по подготовке к зиме», — говорится в публикации.

Отмечается, что Зеленский также потребовал от Клименко нарастить активность Совета в вопросах кибербезопасности.

Зеленский назначил Клименко главой СНБО 3 августа. Бывшему главе Совета Рустаму Умерову украинский лидер предложил должность главы Службы внешней разведки Украины.