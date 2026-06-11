Пухососы на улицах Москвы попали на видео

В Москве заметили убирающие пух вакуумные пухососы

На улицах Москвы заметили настоящие пухососы — автомобили-пылесосы, в том числе втягивающие тополиный пух. Видео поделился Telegram-канал «Москвач».

На кадрах, присланных очевидцами, на дороге находится автомобиль с надписью «вакуумная комбинированная машина» и «электропылесос». Она оснащена щетками. На других кадрах автомобиль едет по краю дороги, собирая скопившийся там тополиный пух.

Ранее в соцсетях начали появляться видео с «пухососами» — роботами, похожими на доставщиков, но убирающими тополиный пух. Выяснилось, что их еще два года назад придумало агентство Out Digital, решив поэкспериментировать с 3D-графикой и создать близкий москвичам образ с точки зрения дизайна транспорта.

Тренд распространился этим летом, после чего россияне начали генерировать видео с ИИ-«пивовозами», «борщевикососами», «самокатоловами» а также «клубникогенераторами».

Опасающихся тополиного пуха горожан эксперты убедили, что он не представляет серьезной опасности для жизни города. Более того, по словам сопредседателя экологической партии «Зеленые» Александры Кудзаговой, пушащие тополя очищают воздух лучше многих других растений, выделяя столько же кислорода в сутки, сколько несколько других деревьев.