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Забота о себе
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03:11, 28 июля 2026Забота о себе

Партнерше отрицающего секс-игрушки молодого человека дали совет

«Лента.ру»: 21-летняя девушка пожаловалась на бойфренда и получила совет расстаться с ним
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Daniel Jedzura / Shutterstock / Fotodom

21-летняя пользовательница Reddit пожаловалась, что ее бойфренд отказывается использовать секс-игрушки в постели, и попросила совета. В комментариях, как стало известно «Ленте.ру», ей посоветовали радикальное решение проблемы.

По словам девушки, она редко испытывает оргазм во время секса, поэтому недавно предложила бойфренду добавить в их интимную жизнь вибратор. «Моему парню эта идея не нравится. Он предпочел бы, чтобы я использовала руку. Я ищу, как нам найти компромисс», — написала автор поста.

В комментариях большинство пользователей посоветовали девушке расстаться с парнем и осудили его за нежелание идти навстречу ее потребностям. «Мне 51 год, женат 30 лет, секс у нас каждый день, и игрушки — это чертовски здорово», «Для меня это просто еще один инструмент в моем арсенале настоящего мужчины, который позволяет мне доставить партнерше как можно больше удовольствия. Любой мужчина, который этого не чувствует, заботится о вас меньше, чем о себе», — написали комментаторы.

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Кроме того, автору поста посоветовали откровенно поговорить с бойфрендом. «Если вы хотите получить реальный ответ, а не просто "Порви с ним", поговорите с ним о том, почему ему некомфортно. Если он не может быть честным или вам не нравится его ответ, выясните, тот ли он парень, с которым стоит оставаться», — порекомендовали девушки.

Ранее пользователи Reddit назвали фетиши, которые считают самыми странными и мерзкими. Многие люди рассказали, что им кажутся странными и даже отталкивающими многие сексуальные практики, которые стали популярны в последнее время.

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