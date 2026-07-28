Дмитрук: Ударом по иранскому судну Зеленский послал политический сигнал Трампу

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале заявил, что удар по иранскому судну следует рассматривать как политический сигнал в преддверии встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Дмитрук считает, что Зеленский таким образом пытается чем-то прикрыть отсутствие заявленных результатов 40-дневной операции против России.

По его словам, для украинского лидера важно постоянное расширение кризиса. «При этом для него не имеет значения, где именно будет происходить эта эскалация: на территории России, Белоруссии, в отношениях с Ираном или в "дипломатическом" противостоянии с европейскими государствами», — отметил депутат.

Дмитрук назвал новые угрозы и очаги напряженности продолжением террористического курса Зеленского «и способом продления собственной жизни». По его словам, украинский лидер готов подставлять мирных граждан и отправлять военных на новые направления, ради его устойчивой связи с главой Белого дома.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский согласовал и уже утвердил операцию против России. СБУ должна провести ее за 40 дней. По словам политика, эта операция якобы «нацелена на прекращение» конфликта на Украине.