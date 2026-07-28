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04:00, 28 июля 2026Интернет и СМИ

Мужчина открыл дверь туалета в больнице и неприятно удивился

«Лента.ру»: Пользователь Reddit открыл дверь туалета в больнице и увидел перед собой стену
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Liza Zavialova / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Loud_Gas4928 поделился неприятным открытием, которое он сделал во время посещения больницы. Как стало известно «Ленте.ру», комментаторов удивило и позабавило то, на что наткнулся рассказчик.

«Мне нужно было воспользоваться туалетом в больнице, и, открыв дверь, я увидел перед собой стену», — пожаловался мужчина. Он также прикрепил к посту видео, где можно увидеть, что за дверью уборной действительно ничего нет.

«Вероятно, там идет ремонт, но им нужно было установить табличку с надписью "Не работает" и указаниями, как добраться до ближайшего туалета», — написал один из комментаторов. «Вам нужно было помочиться на стену, после чего закрыть дверь», — поиронизировал другой. «Срок действия вашей подписки на туалет истек, пожалуйста, продлите ее», — пошутил третий.

Ранее другой пользователь Reddit пожаловался на отталкивающую туалетную привычку своей возлюбленной. По его словам, девушка отказывается мыть руки после посещения уборной и считает это нормальным.

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