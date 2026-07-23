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08:14, 23 июля 2026Интернет и СМИ

Парень лишь спустя год обратил внимание на отталкивающую туалетную привычку своей девушки

«Лента.ру»: Парень пожаловался на свою девушку, отказавшуюся мыть руки после туалета
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: feeling lucky / Shutterstock / Fotodom  

Пользователь Reddit с ником Acorn_pear1 пожаловался, что лишь спустя год отношений обратил внимание на отталкивающую туалетную привычку своей девушки. Парень рассказал, что она отказывается мыть руки после посещения туалета и считает это нормальным.

«Она говорит, что никто из ее подруг этого не делает. Более того, никто не моет руки после мочеиспускания в университете, в ее спортивной команде и на вечеринках. Даже ее коллеги, посещающие вместе с ней туалет, сделав свои дела, просто выходят из него. И она уверена, что в мужских уборных происходит то же самое», — написал автор.

По словам девушки, мытье рук не нужно, поскольку она ничего не трогает, кроме туалетной бумаги и телефона. Парень парировал тем, что перед процессом мочеиспускания девушкам приходится прикасаться к оборудованию кабинок — дверям или кнопке смыва. В ответ на это его возлюбленная заявила, что как раз мужчинам приходится трогать не только грязные предметы в туалете, но и свои пенисы. Победитель в споре выявлен не был.

Ранее другой пользователь Reddit пожаловался на сформировавшийся у него рефлекс. Причиной тому стала многолетняя привычка, приписываемая многим мужчинам.

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