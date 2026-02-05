Реклама

07:34, 5 февраля 2026Интернет и СМИ

Привычка мочиться в душе довела мужчину до появления неожиданного рефлекса

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: VGstockstudio / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Dumbass_sweatpants пожаловался на сформировавшийся у него рефлекс. Причиной тому стала многолетняя привычка, приписываемая многим мужчинам.

«Я с детства был тем человеком, который мочится в душе. Мерзко, знаю, но это казалось безобидным. Но потом у этой привычки появился побочный эффект: последние пять лет я не могу помыть посуду, не испытывая сильного желания сходить в туалет», — написал автор.

Столкнувшись с этой проблемой, мужчина перестал мочиться в душе, надеясь отменить сформировавшийся рефлекс. Более того, он пытался преодолевать возникавшее во время мыть посуды желание сходить в туалет, однако ситуация от этого только ухудшилась.

«Моей партнерше это кажется забавным, потому что я мою посуду всего две минуты, а потом сразу бегу в туалет. Но больше всего раздражает то, что иногда я мою руки, а потом сразу же хочу в туалет, и мне приходится мыть руки снова», — добавил мужчина.

Ранее привычка другого пользователя Reddit ежедневно мочиться в раковину привела к неожиданным последствиям. По словам мужчины, он делает это довольно часто, поскольку работает удаленно и часто испытывает стресс, который запивает огромным количеством кофе, воды и диетической газировки.

