Привычка мочиться в душе довела мужчину до появления неожиданного рефлекса

Пользователь Reddit с ником Dumbass_sweatpants пожаловался на сформировавшийся у него рефлекс. Причиной тому стала многолетняя привычка, приписываемая многим мужчинам.

«Я с детства был тем человеком, который мочится в душе. Мерзко, знаю, но это казалось безобидным. Но потом у этой привычки появился побочный эффект: последние пять лет я не могу помыть посуду, не испытывая сильного желания сходить в туалет», — написал автор.

Столкнувшись с этой проблемой, мужчина перестал мочиться в душе, надеясь отменить сформировавшийся рефлекс. Более того, он пытался преодолевать возникавшее во время мыть посуды желание сходить в туалет, однако ситуация от этого только ухудшилась.

«Моей партнерше это кажется забавным, потому что я мою посуду всего две минуты, а потом сразу бегу в туалет. Но больше всего раздражает то, что иногда я мою руки, а потом сразу же хочу в туалет, и мне приходится мыть руки снова», — добавил мужчина.

