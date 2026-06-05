Глава программы Пентагона по исследованию НЛО пообещал раскрыть правду об инопланетянах

Бывший глава программы Пентагона по НЛО пообещал раскрыть правду об инопланетянах

Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки и глава программы Пентагона по исследованию неопознанных летающих объектов (НЛО) пообещал раскрыть всю правду об инопланетянах в новой книге. Об этом сообщает Daily Star.

Джей Страттон более 16 лет занимался исследованием различных аномалий для правительства США. В частности, он возглавлял Целевую группу по неопознанным воздушным явлениям, которая работала под контролем Управления военно-морской разведки США. После выхода в отставку в 2022 году Страттон неоднократно заявлял, что некие силы в американских спецслужбах и армии скрывают обломки сбитых кораблей пришельцев и их останки.

Бывший разведчик стал центральным персонажем вышедшего в ноябре 2025 года документального фильма «Эпоха раскрытия информации». «Я своими глазами видел внеземные летательные аппараты и инопланетян», — утверждал Страттон в картине. Теперь он объявил, что готовит к публикации книгу Out of the Shadows: Revealing the Truth About Non-Human Intelligent Life («Из тени: Вся правда о разумной внеземной жизни»). Страттон якобы раскрыл 80-летний заговор по сокрытию данных об инопланетянах и «вступил в схватку с могущественными хранителями тайн», которые скрывали правду об НЛО от граждан США, Конгресса и президентов.

Также утверждается, что работа бывшего разведчика исследователем НЛО изменила его взгляд на место человечества во Вселенной и оказала негативное воздействие на него и его близких.

Ранее бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США раскрыл расположение нескольких баз инопланетян, якобы скрытых на Земле. По его словам, такие базы находятся почти на всех континентах.

