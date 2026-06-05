Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:05, 5 июня 2026Из жизни

Глава программы Пентагона по исследованию НЛО пообещал раскрыть правду об инопланетянах

Бывший глава программы Пентагона по НЛО пообещал раскрыть правду об инопланетянах
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Raquel Cunha / Reuters

Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки и глава программы Пентагона по исследованию неопознанных летающих объектов (НЛО) пообещал раскрыть всю правду об инопланетянах в новой книге. Об этом сообщает Daily Star.

Джей Страттон более 16 лет занимался исследованием различных аномалий для правительства США. В частности, он возглавлял Целевую группу по неопознанным воздушным явлениям, которая работала под контролем Управления военно-морской разведки США. После выхода в отставку в 2022 году Страттон неоднократно заявлял, что некие силы в американских спецслужбах и армии скрывают обломки сбитых кораблей пришельцев и их останки.

Бывший разведчик стал центральным персонажем вышедшего в ноябре 2025 года документального фильма «Эпоха раскрытия информации». «Я своими глазами видел внеземные летательные аппараты и инопланетян», — утверждал Страттон в картине. Теперь он объявил, что готовит к публикации книгу Out of the Shadows: Revealing the Truth About Non-Human Intelligent Life («Из тени: Вся правда о разумной внеземной жизни»). Страттон якобы раскрыл 80-летний заговор по сокрытию данных об инопланетянах и «вступил в схватку с могущественными хранителями тайн», которые скрывали правду об НЛО от граждан США, Конгресса и президентов.

Материалы по теме:
«Они защитят нас» Почему жители мексиканского города уверены, что находятся под покровительством инопланетян
«Они защитят нас»Почему жители мексиканского города уверены, что находятся под покровительством инопланетян
5 января 2023
Граф и инопланетяне. Как ирландский аристократ уличил власти в замалчивании контактов с НЛО и стал звездой уфологии
Граф и инопланетяне.Как ирландский аристократ уличил власти в замалчивании контактов с НЛО и стал звездой уфологии
10 мая 2022

Также утверждается, что работа бывшего разведчика исследователем НЛО изменила его взгляд на место человечества во Вселенной и оказала негативное воздействие на него и его близких.

Ранее бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США раскрыл расположение нескольких баз инопланетян, якобы скрытых на Земле. По его словам, такие базы находятся почти на всех континентах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Германии обратился к Путину

    Назван один из главных рисков для российской экономики

    Россиянам назвали разрушающие зубы неожиданные продукты

    В российском городе бродячая собака разорвала лицо восьмилетнему ребенку в школьном дворе

    Найден необычный способ ускорить интернет на компьютере

    Ида Галич объяснила резкое изменение стиля

    Россиянка описала отдых во Вьетнаме фразой «море стало разочарованием»

    В Кремле ответили на вопрос о поездке Путина на Чемпионат мира по футболу в США

    В России назвали условие вывода миротворцев из Приднестровья

    У прилетевшего в Россию иностранца нашли гриндер с марихуаной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok