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08:02, 4 июня 2026Из жизни

Раскрыто расположение баз инопланетян на Земле

Бывший сотрудник ЦРУ рассказал о базах инопланетян на Земле
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Marko Aliaksandr / Shutterstock / Fotodom

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США раскрыл расположение нескольких баз инопланетян, якобы скрытых на Земле. Об этом пишет издание Daily Mail.

Ветеран армейской разведки Лин Бьюкенен участвовал в проекте «Звездные врата», в рамках которого американские спецслужбы исследовали возможные военные и разведывательные применения паранормальных способностей. Проект продолжался с 1978 до 1995 года и, согласно рассекреченному отчету ЦРУ, завершился полным провалом.

Как рассказал Бьюкенен, первым базы инопланетян на Земле «узрел» бывший полицейский Пэт Прайс, участвовавший в подобном правительственном эксперименте. Это якобы произошло в 1973 году.

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Позднее объекты, отмеченные Прайсом, изучали в рамках проекта ЦРУ под названием 8200. Он должен был выяснить, подтвердят ли его заявления независимые наблюдатели. Бьюкенену поручили следить за инопланетными базами у гор Хейс на Аляске, Зил в Австралии и Иньянгани в Зимбабве, а также в Пиренеях на границе Испании и Франции. Для этого также предполагалось использовать паранормальные способности.

Бьюкенен утверждает, что объекты, за которыми он «следил», выполняли различные задачи. База на Аляске собирала разведданные, австралийская служила пунктом прибытия НЛО, а в Зимбабве работал центр ремонта инопланетных аппаратов.

Подтвержденных доказательств существования этих баз нет.

Ранее сообщалось, что один из камней, сфотографированных марсоходом Perseverance, оказался похож на человеческую голову. У него можно было различить подобие носа, рта, подбородка, бровей и другие «черты лица».

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