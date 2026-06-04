Раскрыто расположение баз инопланетян на Земле

Бывший сотрудник ЦРУ рассказал о базах инопланетян на Земле

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США раскрыл расположение нескольких баз инопланетян, якобы скрытых на Земле. Об этом пишет издание Daily Mail.

Ветеран армейской разведки Лин Бьюкенен участвовал в проекте «Звездные врата», в рамках которого американские спецслужбы исследовали возможные военные и разведывательные применения паранормальных способностей. Проект продолжался с 1978 до 1995 года и, согласно рассекреченному отчету ЦРУ, завершился полным провалом.

Как рассказал Бьюкенен, первым базы инопланетян на Земле «узрел» бывший полицейский Пэт Прайс, участвовавший в подобном правительственном эксперименте. Это якобы произошло в 1973 году.

Позднее объекты, отмеченные Прайсом, изучали в рамках проекта ЦРУ под названием 8200. Он должен был выяснить, подтвердят ли его заявления независимые наблюдатели. Бьюкенену поручили следить за инопланетными базами у гор Хейс на Аляске, Зил в Австралии и Иньянгани в Зимбабве, а также в Пиренеях на границе Испании и Франции. Для этого также предполагалось использовать паранормальные способности.

Бьюкенен утверждает, что объекты, за которыми он «следил», выполняли различные задачи. База на Аляске собирала разведданные, австралийская служила пунктом прибытия НЛО, а в Зимбабве работал центр ремонта инопланетных аппаратов.

Подтвержденных доказательств существования этих баз нет.

Ранее сообщалось, что один из камней, сфотографированных марсоходом Perseverance, оказался похож на человеческую голову. У него можно было различить подобие носа, рта, подбородка, бровей и другие «черты лица».