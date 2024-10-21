Марсоход сфотографировал на Марсе камень с человеческим лицом

Sciencealert: на снимке с Марса нашли человеческую голову

Один из камней, сфотографированных марсоходом Perseverance, оказался похож на человеческую голову. Об этом сообщает издание Sciencealert.

На снимке, сделанном 27 сентября, у камня различимы подобие носа, рта, подбородка, бровей и другие «черты лица». Кадр был получен при помощи пары камер на башне марсохода.

Sciencealert объясняет сходство камня с человеческой головой так называемой парейдолией — склонностью людей различать лица и другие объекты в случайных изображениях и узорах. На Марсе неоднократно фотографировали камни, похожие на различные объекты. Среди прочего, на снимках нашли медвежью голову, гриб, резную фигурку воина, крохотного снежного человека, ложку, бедренную кость и насекомых.

Ранее сообщалось, что команда миссии Perseverance НАСА обнаружила возможные признаки жизни внутри марсианского камня, названного Водопадами Чеява. Как выяснилось, он содержит химические сигнатуры и структуры, которые могли быть сформированы живыми организмами.