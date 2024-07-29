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07:01, 29 июля 2024Наука и техника

Марсоход Perseverance обнаружил возможные признаки жизни

Perseverance обнаружил возможные признаки жизни внутри марсианского камня

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Команда миссии Perseverance НАСА обнаружила возможные признаки жизни внутри марсианского камня, названного Водопадами Чеява (англ. Cheyava Falls). Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Камень Водопады Чеява размером 1 на 0,6 метра содержит химические сигнатуры и структуры, которые могли быть сформированы живыми организмами миллиарды лет назад, когда в этой области была вода. Он является 22-м образцом породы, взятым марсоходом, и был обнаружен 21 июля, когда ровер исследовал северный край древней речной долины Неретва. Эта долина шириной 400 метров была прорезана водой, стекающей в кратер Джезеро.

Для анализа использовались различные приборы марсохода, в частности инструмент SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals), который проводил многочисленные сканирования камня для поиска органики. Оказалось, что в породе содержатся органические соединения, которые могут быть как биологического, так и небиологического происхождения.

Камень содержит крупные белые жилы сульфата кальция и красноватые полосы, указывающие на присутствие гематита. Также обнаружены десятки пятен неправильной формы, окруженных черным материалом, который может быть связан с микробной жизнью. Инструмент PIXL (Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry) определил, что эти черные гало содержат как железо, так и фосфат.

На осадочных земных породах могут возникать такие же пятна, когда химические реакции с участием гематита превращают породу из красной в белую. Эти реакции, служащие источником энергии для микроорганизмов, также высвобождают железо и фосфат, что приводит к образованию черных ореолов.

Научная группа предполагает, что камень мог быть изначально отложен в виде комка грязи с органическими соединениями, который затем зацементировался в твердую породу. Спустя время в трещины проникла вода, что позволило минеральным отложениям создать большие белые жилы сульфата кальция и появиться белым пятнам.

Для окончательного выявления механизмов формирования камня требуется доставить образец на Землю, чтобы исследовать его с помощью мощных лабораторных инструментов.

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      Александр Еникеев
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