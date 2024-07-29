Марсоход Perseverance обнаружил возможные признаки жизни

Perseverance обнаружил возможные признаки жизни внутри марсианского камня

Команда миссии Perseverance НАСА обнаружила возможные признаки жизни внутри марсианского камня, названного Водопадами Чеява (англ. Cheyava Falls). Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Камень Водопады Чеява размером 1 на 0,6 метра содержит химические сигнатуры и структуры, которые могли быть сформированы живыми организмами миллиарды лет назад, когда в этой области была вода. Он является 22-м образцом породы, взятым марсоходом, и был обнаружен 21 июля, когда ровер исследовал северный край древней речной долины Неретва. Эта долина шириной 400 метров была прорезана водой, стекающей в кратер Джезеро.

Для анализа использовались различные приборы марсохода, в частности инструмент SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals), который проводил многочисленные сканирования камня для поиска органики. Оказалось, что в породе содержатся органические соединения, которые могут быть как биологического, так и небиологического происхождения.

Камень содержит крупные белые жилы сульфата кальция и красноватые полосы, указывающие на присутствие гематита. Также обнаружены десятки пятен неправильной формы, окруженных черным материалом, который может быть связан с микробной жизнью. Инструмент PIXL (Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry) определил, что эти черные гало содержат как железо, так и фосфат.

На осадочных земных породах могут возникать такие же пятна, когда химические реакции с участием гематита превращают породу из красной в белую. Эти реакции, служащие источником энергии для микроорганизмов, также высвобождают железо и фосфат, что приводит к образованию черных ореолов.

Научная группа предполагает, что камень мог быть изначально отложен в виде комка грязи с органическими соединениями, который затем зацементировался в твердую породу. Спустя время в трещины проникла вода, что позволило минеральным отложениям создать большие белые жилы сульфата кальция и появиться белым пятнам.

Для окончательного выявления механизмов формирования камня требуется доставить образец на Землю, чтобы исследовать его с помощью мощных лабораторных инструментов.