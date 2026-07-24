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14:10, 24 июля 2026 (обновлено: 14:44, 24 июля 2026)Силовые структурыЭксклюзив

Балашихинского отравителя приговорили к пожизненному сроку

Суд приговорил балашихинского отравителя Миссюру к пожизненному заключению
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shawn Hamilton / Shutterstock / Fotodom

Суд приговорил 27-летнего балашихинского отравителя Артема Миссюру к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин из зала суда.

Миссюру признали виновным в убийстве двух лиц, покушении и мошенничестве. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.

Следствие и суд установили, что фигурант был должен кредитным организациям более трех миллионов рублей и захотел завладеть имуществом своих родственников. Избавиться от них он решил с помощью ядов. Мужчина начал испытывать действие ядов на своей возлюбленной. После этого он подмешал яд в ягодный морс и угостил им друга, которому завидовал. Тот не выжил.

Следующими жертвами стали бабушка и дядя. С января по апрель 2024 года он добавлял родным яд в соль, лекарства и в напитки. Женщина отравление не пережила, дяде был причинен тяжкий вред здоровью.

Кроме того, Миссюра пытался расправиться с матерью, ее мужем и их несовершеннолетней дочерью и братом своей девушки. Их смогли спасти врачи.

Ранее Миссюра признал вину и попросил не назначать ему пожизненное.

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