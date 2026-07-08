Серийный отравитель из Подмосковья выступил с просьбой

Отравитель родных из Подмосковья попросил не назначать ему пожизненное

Артем Миссюра, обвиненный в отравлении восьми человек в Подмосковье, попросил суд не приговаривать его к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

Фигурант попросил применить к нему все возможные смягчающие обстоятельства и назначить другое наказание. Сам он признал вину, извинился перед потерпевшими.

По данным ведомства, фигурант был должен кредитным организациям более трех миллионов рублей и решил завладеть имуществом своих родственников. Избавиться от них захотел с помощью ядов. Мужчина начал испытывать действия ядов на своей возлюбленной. В итоге он подмешал вещество девушке в алкогольный напиток. В итоге ее госпитализировали, а пока она была в больнице, обвиняемый оформил на ее имя два кредита на сумму более 570 тысяч рублей.

После этого он подмешал яд в ягодный морс и угостил им своего друга, к которому испытывал зависть. Пострадавший не выжил. Затем Миссюра решил избавиться от своей бабушки и дяди, и в период с января по апрель 2024 он подмешивал яд в соль, лекарства и напитки женщины. В результате пенсионерка лишилась жизни, а здоровью мужчины был причинен тяжкий вред здоровью.

Кроме того, он пытался расправиться с матерью, ее мужем и их несовершеннолетней дочерью и братом своей девушки.

Ранее сообщалось, что прокуратура настаивает на пожизненном заключении.