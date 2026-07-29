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07:08, 29 июля 2026Ценности

Снимки 49-летнего Орландо Блума топлес без фотошопа вызвали споры в сети

Актер Орландо Блум попал в объективы папарацци на пляже и вызвал споры в сети из-за фигуры
Мария Винар

Фото: DOBN, RMBI / Backgrid USA / Legion-Media

Британский актер Орландо Блум в откровенном виде попал в объективы папарацци и вызвал споры в сети из-за фигуры. Снимки опубликованы на сайте издания Daily Mail.

49-летнего актера запечатлели на пляже в Италии вместе с его 28-летней возлюбленной, швейцарской моделью Луизой Ламмель. Так, звезда «Пиратов Карибского моря» предстал на размещенных кадрах, которые не обработаны инструментами фотошопа, топлес. На нем были надеты лишь черные шорты.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу физической формы Блума. Некоторые из них заметили, что он набрал лишний вес. «Какой он пузатый», «У него грудь больше, чем у нее», «С ним явно что-то не так», «Какой-то он толстый тут», «Он уже не в лучшей форме», — критиковали они.

В то же время были и те читатели, которые восхитились актером: «Он в прекрасной форме», «У него отличное тело», «С его телом все в порядке. Просто оно не накачанное», «Он красавчик», «Приятно видеть мужчину с хорошей фигурой и без глупых татуировок».

В сентябре 2024 года Орландо Блум рассказал о жесткой диете ради съемок в фильме «Разрез», в котором исполнил главную роль.

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