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15:18, 9 сентября 2024Ценности

Орландо Блум рассказал о жесткой диете ради съемок в фильме

Актер Орландо Блум сбросил 23 килограмма на тунце и огурцах ради съемок в фильме

Фото: Billy Bennight / Globallookpress.com

Британский актер Орландо Блум рассказал о жесткой диете ради съемок в фильме «Разрез», в котором исполнил главную роль. Соответствующее интервью появилось на сайте издания Variety.

По словам артиста, ему удалось сбросить 52 фунта (23 килограмма). При этом он отметил, что в начале похудения его вес составлял 185 фунтов (84 килограмма).

«Я ограничивал себя в еде в течение трех месяцев, пока не начались съемки. Я сбросил довольно много и из-за этого был психологически напряжен. Представьте, что вы едите тунец и огурец достаточно долго», — посетовал знаменитость.

Ранее американский актер Хоакин Феникс похвалил певицу и актрису Леди Гагу за похудение к съемкам фильма «Джокер: Безумие для двоих». В ходе встречи с журналистами актер вспомнил о репетициях и отметил, что его коллега за все это время сильно изменилась.

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      Мария Винар
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