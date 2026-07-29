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Из жизни
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08:05, 29 июля 2026Из жизни

Известного актера не стало при загадочных обстоятельствах

В Тайване известный актер сериалов Ван Кай умер при загадочных обстоятельствах
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @kaiwang1011

В Тайване известного актера кино и сериалов не стало при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает NetEase.

Cоседи забеспокоились о состоянии 43-летнего Ван Кая днем в воскресенье, 26 июля. Они обратили внимание, что на мансарде, где обитал артист, с самого утра громко работает телевизор. При этом еду, которую курьер оставил у двери рано утром, к полудню так никто и не забрал.

Около часа дня пожарные и сотрудники полиции вскрыли дверь и обнаружили Кая на полу. Помочь ему было уже невозможно. Двери в квартиру не были взломаны, следов борьбы или травм на теле артиста также не нашли. Что с ним случилось, сейчас выясняют эксперты.

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Ван Кай был одним из самых любимых актеров тайванцев. Он начал карьеру в 16 лет в 2001 году и с тех пор снялся во множестве популярных фильмов и сериалов. В последнее время он играл одну из центральных ролей в телесериале «Сто вкусов жизни», который идет каждый день на крупнейшем кабельном канале страны SET Taiwan.

Ранее в Китае при загадочных обстоятельствах не стало знаменитого актера Цзинь Цзэ. 33-летний мужчина почувствовал себя плохо после возвращения со съемок.

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